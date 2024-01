De Paola spiega: «Il posto Champions del Milan è blindato ma c’è qualcosa che non mi convince»

Paolo De Paola, noto giornalista, ha commentato la vittoria del Milan contro la Roma a San Siro: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Paolo De Paola ha commentato così Milan-Roma:

PAROLE – «Quella del Milan è una posizione abbastanza blindata, un terzo posto importante per la Champions con nove punti di vantaggio sul quinto posto e il Milan ora può pensare anche a togliersi qualche soddisfazione. Dipenderà da Juve-Sassuolo la possibilità di avvicinarsi al secondo posto, magari poi sperando anche nella rimonta al primo posto. Non mi è sembrato ancora un Milan in piena salute, sul 2-1 c’è stato qualche sbandamento di troppo e la Roma poteva anche pareggiare. La partita è stata chiusa dal meraviglioso gol sull’asse Theo-Giroud, ho la sensazione che il Milan possa fare sempre gol ma che non sia solido dietro. La difesa mi sembra troppo compassata, nonostante la buona prestazione di Gabbia».