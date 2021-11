Condò: «Buon punto del Milan, c’è sempre l’Europa League»

Per Paolo Condò quello del Milan contro il Porto è un buon punto che permette ai rossoneri di credere almeno nell’Europa League

Paolo Condò, noto giornalista ed opinionista per Sky Sport, ha analizzato proprio dagli studi della nota emittente televisiva il pareggio del Milan contro il Porto in Champions League:

«Quello di stasera del Milan è un buon pareggio che tiene aperta una porticina per la qualificazione agli ottavi ma soprattutto tiene in corsa i rossoneri per l’Europa League: il gruppo di Pioli deve continuare a crederci nelle ultime due sfide».