Paolo Bertolucci, ex tennista e noto tifoso del Milan, ha dichiarato di non firmare per il secondo posto dei rossoneri a fine anno

Intervenuto al canale Youtube di Carlo Pellegatti, l’ex tennista Paolo Bertolucci, noto tifoso rossonero, ha parlato in questi termini del Milan:

«Bisogna sempre provare fino alla fine ad arrivare il più in alto possibile. Io firmo per niente nulla, nemmeno per il secondo posto».