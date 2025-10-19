Panucci non le manda a dire sulla lotta scudetto: «Il Milan può fare qualcosa di buono, ci sono due squadre davanti». Le ultimissime

L’ex difensore Christian Panucci, intervistato dai colleghi de Il Corriere della Sera, non ha lesinato giudizi schietti in merito alle possibilità del Milan di Massimiliano Allegri di competere per il titolo. Pur riconoscendo l’ottimo lavoro iniziale del tecnico, il pensiero di Panucci è che al Diavolo manchi ancora qualcosa di fondamentale per duellare fino alla fine con le grandi rivali.

La chiave di volta è in difesa per Allegri e Tare

Alla domanda se il Milan fosse già strutturato per competere per lo Scudetto, l’analisi di Panucci è stata meticolosa e si è concentrata sulla tenuta a lungo termine: «Avendo solo il campionato, può fare qualcosa di buono. Ma a mio avviso sul lungo periodo e per duellare con le big serve un grande difensore di esperienza».

Un chiaro segnale indirizzato alla società e al direttore sportivo Igli Tare, che durante l’ultima sessione di mercato non ha forse completato il reparto arretrato con l’innesto di un leader carismatico e navigato, ritenuto essenziale da Panucci per sostenere la pressione di una corsa al titolo. La mancanza di un pilastro difensivo di esperienza potrebbe, secondo l’ex rossonero, rivelarsi un freno per le ambizioni del club.

Modric e la griglia Scudetto: Napoli e Inter in pole

Panucci ha poi spostato l’attenzione sulla Serie A in generale, utilizzando il talento di Luka Modric come metro di paragone. Pur ammirando il croato del Milan – un campione «senza età» – ha messo in discussione il valore del campionato: «Se a 40 anni eccelle in tal modo, dobbiamo farci due domande sul valore del campionato».

In merito alla sua griglia Scudetto, il Milan non è in pole position, nonostante la presenza di Allegri e l’entusiasmo della piazza: «Napoli e Inter» sono le due squadre che Panucci vede favorite per la vittoria finale. Il Milan ha le carte in regola per essere una sorpresa e fare bene, soprattutto in una stagione senza coppe europee che garantisce una gestione delle energie più semplice, ma la lacuna difensiva e la forza delle rivali restano un punto interrogativo che l’ex difensore non può ignorare.