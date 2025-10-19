Connect with us

HANNO DETTO

Panucci non le manda a dire sulla lotta scudetto: «Il Milan può fare qualcosa di buono, ci sono due squadre davanti»

HANNO DETTO

Compleanno Gabbia: Theo Hernandez fa gli auguri all'ex compagno sui social - FOTO

HANNO DETTO

Bucchioni esalta il Milan: «Coesione e personalità alta». E sul rigore contro la Fiorentina...

HANNO DETTO

Milan Como in Australia, il DS dei lariani Ludi spiega: «Tema delicato, aspettiamo l'ok della FIFA. La speranza è che non sia...»

HANNO DETTO

Materazzi indica l'Inter come favorita scudetto: «È la più forte. Milan avvantaggiato da questo aspetto particolare»

HANNO DETTO

Panucci non le manda a dire sulla lotta scudetto: «Il Milan può fare qualcosa di buono, ci sono due squadre davanti»

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Panucci

Panucci non le manda a dire sulla lotta scudetto: «Il Milan può fare qualcosa di buono, ci sono due squadre davanti». Le ultimissime

L’ex difensore Christian Panucci, intervistato dai colleghi de Il Corriere della Seranon ha lesinato giudizi schietti in merito alle possibilità del Milan di Massimiliano Allegri di competere per il titolo. Pur riconoscendo l’ottimo lavoro iniziale del tecnico, il pensiero di Panucci è che al Diavolo manchi ancora qualcosa di fondamentale per duellare fino alla fine con le grandi rivali.

La chiave di volta è in difesa per Allegri e Tare

Alla domanda se il Milan fosse già strutturato per competere per lo Scudetto, l’analisi di Panucci è stata meticolosa e si è concentrata sulla tenuta a lungo termine: «Avendo solo il campionato, può fare qualcosa di buono. Ma a mio avviso sul lungo periodo e per duellare con le big serve un grande difensore di esperienza».

Un chiaro segnale indirizzato alla società e al direttore sportivo Igli Tare, che durante l’ultima sessione di mercato non ha forse completato il reparto arretrato con l’innesto di un leader carismatico e navigato, ritenuto essenziale da Panucci per sostenere la pressione di una corsa al titolo. La mancanza di un pilastro difensivo di esperienza potrebbe, secondo l’ex rossonero, rivelarsi un freno per le ambizioni del club.

Modric e la griglia Scudetto: Napoli e Inter in pole

Panucci ha poi spostato l’attenzione sulla Serie A in generale, utilizzando il talento di Luka Modric come metro di paragone. Pur ammirando il croato del Milan – un campione «senza età» – ha messo in discussione il valore del campionato: «Se a 40 anni eccelle in tal modo, dobbiamo farci due domande sul valore del campionato».

In merito alla sua griglia Scudetto, il Milan non è in pole position, nonostante la presenza di Allegri e l’entusiasmo della piazza: «Napoli e Inter» sono le due squadre che Panucci vede favorite per la vittoria finale. Il Milan ha le carte in regola per essere una sorpresa e fare bene, soprattutto in una stagione senza coppe europee che garantisce una gestione delle energie più semplice, ma la lacuna difensiva e la forza delle rivali restano un punto interrogativo che l’ex difensore non può ignorare.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.