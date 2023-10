Panchina Napoli: Garcia confermato a tempo, ci sarà contro il Milan

Il Napoli ha preso la sua decisione in merito alla panchina di Rudi Garcia. L’allenatore confermato a tempo

Confermato. Il Napoli ha preso la sua decisione in merito alla panchina di Rudi Garcia. L’allenatore confermato a tempo:

come riportato dall’Ansa De Laurentiis avrebbe deciso di rinviare ogni decisione sul futuro dell’allenatore alla prossima sosta del campionato, nel mese di novembre, a meno di un aggravarsi ancor più profondo della crisi.

Il Napoli, prima del nuovo stop, dovrà giocare in campionato a Verona, in casa con il Milan, a Salerno e con l’Empoli al ‘Maradona’, mentre in Champions dovrà affrontare in Germania l’Union Berlino.