Panchina Napoli, Conte: «Serve rispetto, ho preso la mia decisione»

Le parole di Conte, accostato in passato anche alla panchina del Milan, a Sky in occasione della partita tra Juventus Black e Juventus White per Together A Black and White. Ecco cosa ha detto sulle voci che lo vedono come possibile sostituto di Garcia sulla panchina del Napoli:

RITORNO IN SERIE A AL NAPOLI – «Per adesso mi godo la famiglia, ho fatto una scelta precisa. Nel momento in cui ho deciso di fermarmi col Tottenham. Poi di base c’è la volontà di riposare e godermi un po’ la famiglia. Poi nel percorso possono succedere tantissime cose. Ora mi godo questa atmosfera e quel che ci circonda. Napoli? Bisogna avere rispetto ed educzione, ci godiamo questa serata».

