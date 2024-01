Panchina Milan, il preferito per il post Pioli resta Antonio Conte ma non è l’unico sulla lista di Furlani: presenti anche i loro nomi

Come riferito da Tuttosport, non c’è solo Antonio Conte (che resta comunque il preferito) sul taccuino del Milan per il post Pioli.

Tra i nomi in corsa ci sono anche Thiago Motta, particolarmente apprezzato da Furlani, Italiano e Farioli del Nizza.