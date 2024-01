Palladino accoglie Maldini: «Ha grande talento, viene da una grande dinastia di calciatori»

L’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato così dell’arrivo in squadra di Daniel Maldini, di proprietà del Milan

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Monza Inter, il tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino, si è espresso così in merito all’arrivo in prestito dal Milan di Daniel Maldini.

LE PAROLE – «È un giocatore molto interessante, lo seguo da tempo. Ha grande talento, che va coltivato: lui viene da una grande dinastia di calciatori e sappiamo che ci può dare una grande mano come trequartista di sinistra, io lo vedo lì. Ora vedremo in che condizione fisica è, però si è presentato bene. Siamo felici di averlo in squadra».