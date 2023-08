Pagliuca senza filtri: «I due rigori del Milan col Torino? Ecco cosa penso». Le parole dell’ex portiere dell’Inter

Gianluca Pagliuca ha parlato ai microfoni del Il Resto del Carlino del rigore non dato al Bologna contro la Juventus e i due rigori del Milan col Torino. Ecco le parole dell’ex portiere dell’Inter:

«Per quanto mi riguarda una storia che si trascina da venticinque anni. Poi dicono: Pagliuca ce l’ha con la Juve, è un anti-juventino. Confermo di esserlo: ma lo sono diventato per forza di cose. Se metto in fila i fatti come faccio a non essere anti-juventino? Ci sta che l’arbitro possa non aver visto bene: ma a quel punto il Var doveva richiamarlo. Sennò a che cosa serve la tecnologia? Il Var spesso viene utilizzato come vogliono loro. Al Milan sabato col Torino hanno dato due rigorini che non avrebbero concesso a una squadra medio-piccola. La verità è che la tecnologia è affidata agli uomini, sono sempre loro che prendono la decisione finale».