Pagelle Udinese Milan, la Gazzetta dello Sport esalta i rossoneri: Pulisic superstar, Modric incanta. E Rabiot...

Pagelle Udinese Milan, la Gazzetta dello Sport odierna ha esaltato la prestazione dei rossoneri: Pulisic superstar, Modric incanta

Un Milan stellare vince e convince a Udine, imponendosi con un netto 3 a 0 sulla formazione di Kosta Runjaic. Una prestazione corale di altissimo livello, che conferma le ambizioni di una squadra che, sotto la guida sapiente di Massimiliano Allegri e con le oculate scelte del DS Igli Tare, sembra aver trovato la giusta quadratura del cerchio. Come sottolineato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo è stato senza dubbio un sontuoso Christian Pulisic, autore di una partita semplicemente memorabile e premiato con un clamoroso voto 8. L’attaccante statunitense è stato il vero protagonista della serata: due gol, un assist e una presenza costante che ha messo in seria difficoltà la difesa avversaria, costretta spesso a ricorrere al fallo per fermarlo. “Torna titolare ed è subito protagonista assoluto del match,” si legge nell’analisi della Gazzetta. “Vero… Captain America.”

Una prova di forza corale e le note stonate

L’intera squadra rossonera ha offerto una prova di grande solidità, come testimoniano le numerose valutazioni positive. Anche i subentrati hanno lasciato il segno, con Ricci (voto 6), De Winter (voto 6) e Nkunku (voto 6) che hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione. A centrocampo, Loftus-Cheek (voto 6,5) ha fatto un’ottima partita quando è entrato. La linea difensiva a tre, composta da Tomori (voto 6,5), Gabbia (voto 6,5) e Pavlovic (voto 6,5), ha mostrato una solidità quasi impenetrabile, concedendo pochissimo agli attaccanti avversari.

Il cuore pulsante del gioco rossonero è stato, come spesso accade, il centrocampo. I ragazzi di Allegri hanno dominato la mediana con prestazioni sontuose: Saelemaekers (voto 7), Fofana (voto 7,5), Modric (voto 7,5), Rabiot (voto 7,5) e Estupinan (voto 7) hanno saputo unire qualità, quantità e intelligenza tattica, controllando il ritmo della partita e creando costantemente occasioni da gol.

La preoccupazione per Gimenez e il futuro del Milan

L’unica vera nota stonata della serata è stata la prestazione di Santiago Gimenez (voto 5), che non è riuscito a sbloccarsi e continua a preoccupare. “Sbaglia un gol clamoroso centrando Sava e poi non riesce a concretizzare un assist di Pulisic,” ha commentato La Gazzetta dello Sport. La sua astinenza da gol è un problema che il tecnico Allegri e il DS Tare dovranno affrontare, cercando di ritrovare il vero potenziale del giovane attaccante.

Nonostante questa singola difficoltà, il Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri ha dimostrato di essere una squadra in continua crescita, solida in ogni reparto e capace di esprimere un gioco brillante e offensivo. La vittoria di Udine, impreziosita dalla prova superlativa di Christian Pulisic, rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita di un gruppo che punta a traguardi importanti. L’ottimismo tra i tifosi è alle stelle, e la squadra sembra pronta a dare battaglia su tutti i fronti.