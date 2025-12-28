News
Pagelle Milan Verona: finalmente Nkunku, Pulisic sempre letale
Pagelle Milan Verona, tutti i voti ai calciatori rossoneri dopo il successo contro gli scaligeri
Tutti i voti ai calciatori del Milan dopo la vittoria sul Verona che vale il momentaneo primo posto
TOP: Nkunku
FLOP: –
Maignan 6: Non viene mai impegnato
Tomori 6: Qualcosa da fare nel primo tempo, poi amministrazione – 85′ Odogu sv
De Winter 6.5: Non fa rimpiangere Gabbia, va vicino al gol
Pavlovic 6: Non ha grossi problemi
Saelemaekers 6: Solita spinta, manca un po’ di qualità – 76′ Athekame 6: Copre bene la posizione
Loftus-Cheek 6.5: Molto dentro al gioco – 70′ Fofana 6: Solita sostanza
Modric 6.5: Solita maestria in mezzo al campo – 70′ Jashari 6: Qualche lampo
Rabiot 6: Va a fiammate
Bartesaghi 6: Manca di incisività
Nkunku 7.5: Finalmente si sblocca
Pulisic 7: Solito cecchino infallibile – 76′ Ricci 6: Entra con tranquillità