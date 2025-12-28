 Pagelle Milan Verona: finalmente Nkunku, Pulisic sempre letale
Connect with us

News

Pagelle Milan Verona: finalmente Nkunku, Pulisic sempre letale

Avatar di Alberto Zamboni

Published

19 secondi ago

on

By

nkunku 3

Pagelle Milan Verona, tutti i voti ai calciatori rossoneri dopo il successo contro gli scaligeri

Tutti i voti ai calciatori del Milan dopo la vittoria sul Verona che vale il momentaneo primo posto

TOP: Nkunku

FLOP: –

Maignan 6: Non viene mai impegnato

Tomori 6: Qualcosa da fare nel primo tempo, poi amministrazione – 85′ Odogu sv

De Winter 6.5: Non fa rimpiangere Gabbia, va vicino al gol

Pavlovic 6: Non ha grossi problemi

Saelemaekers 6: Solita spinta, manca un po’ di qualità – 76′ Athekame 6: Copre bene la posizione

Loftus-Cheek 6.5: Molto dentro al gioco – 70′ Fofana 6: Solita sostanza

Modric 6.5: Solita maestria in mezzo al campo – 70′ Jashari 6: Qualche lampo

Rabiot 6: Va a fiammate

Bartesaghi 6: Manca di incisività

Nkunku 7.5: Finalmente si sblocca

Pulisic 7: Solito cecchino infallibile – 76′ Ricci 6: Entra con tranquillità

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.