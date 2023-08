I voti e i giudizi ai protagonisti del match amichevole a Milanello: pagelle Milan Novara

Mirante 6 – Incolpevole sul gol del Novara, per il resto poco impegnato. (46′ Nava 6)

Calabria 6,5 – concorso di colpa con il resto della difesa sul gol del Novara, per il resto prova a proporsi quando può in avanti e proprio in una di queste occasioni trova un gran gol per il tris rossonero.

Kjaer 6 – prova a sporcare il cross che porta al gol del Novara ma la disattenzione del reparto paga. Stessa identica situazione sul secondo gol del Novara. (89′ Simic sv)

Bartesaghi 6 – una sua grande giocata mette Okafor in porta ma lo svizzero non finalizza. Attento quando deve

Florenzi 6 – propositivo in fase offensiva, i suoi cross sono sempre pericolosi e qualche volta si mette in proprio con un paio di conclusioni

Pobega 6 – si alterna con Musah sul proporsi in fase offensiva, buoni spunti, suo l’assist per il gol di Calabria

Musah 6,5 – si interscambia bene con Chukwueze, arriva due volte sul fondo mettendo cross tesi interessanti per sua sfortuna non sfruttati dai compagni. (86′ Zeroli sv)

Adli 5,5 – meno dinamico del solito, si concentra di più sul gestione del pallone rischiando poche volte la giocata

Chukwueze 7,5 – ha il merito di sbloccare il match, poi entra anche nell’azione del raddoppio rossonero siglato da Okafor. Il migliore in campo (86′ Traorè sv)

Okafor 6,5 – trova il primo gol in rossonero sulla ribattuta di un tiro di Chukwueze. Ha l’occasione della doppietta ma la spreca. Per il resto buoni spunti (46’Colombo 6,5)

Romero 6 – entra nell’azione del raddoppio rossonero con il cross che porta al gol. Molto propositivo.