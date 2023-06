Paganin: «Ecco quale sarà l’obiettivo del Milan il prossimo anno». Le parole dell’ex calciatore sul lavoro del club rossonero

Antonio Paganin ha parlato ai microfoni di TMW Radio degli acquisti del Milan e dell’obiettivo del club rossonero il prossimo anno. Le parole dell’ex calciatore:

«Penso che lavorino per rimanere tra le prime quattro. E’ chiaro che c’è da capire che tipo di identità c’è nel post-Maldini e Massara. La credibilità che aveva Maldini vedremo come verrà traslata. Loftus-Cheek mi piace molto, non era scontato prenderlo, ma è un primo pezzo di una serie di pezzi che il Milan dovrà integrare. Alla fine credo che in mancanza di offerte monstre Maignan e Theo Hernandez rimarranno. Ci sarà da puntellare la rosa, soprattutto davanti. Il solo Giroud non basta»