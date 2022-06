Padovan: «Milanisti incarogniti con Donnarumma, senza di lui ne prendevamo 10». Il commento del giornalista

Giancarlo Padovan su calciomercato.com dice la sua su Donnarumma.

Il commento: «Tira una brutta aria per Donnarumma, l’eroe dell’Europeo, allora premiato dall’Uefa come miglior calciatore del torneo. Un po’ perché ci sono milanisti incarogniti che non gli perdonano il tradimento, un po’ perché con i piedi è un disastro, un po’ perché il ragazzo è diventato superbo. Mancini deve rimetterlo in riga (tecnica e comportamentale), però non può perderlo. Senza Donnarumma, con la Germania, ne avremmo prese dieci e adesso ci staremmo a raccontare la sconfitta più clamorosa di sempre. Perciò, un conto è spronarlo a non essere superficiale, soprattutto quando gioca la palla con i piedi, un altro è metterlo in discussione».