Padovan convinto: «Maignan ha ricevuto pressioni per giocare, l’Udinese deve porsi un problema»

Il giornalista Giancarlo Padovan commenta così il messaggio di Maignan dopo gli insulti razzisti subiti in Udinese Milan

Dagli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan consiglia di utilizzare il pugno di ferro per punire i “protagonisti” degli insulti razzisti che sono stati rivolti ieri sera a Mike Maignan in occasione di Udinese Milan. Ecco il suo commento al messaggio social pubblicato dal portiere francese.

PAROLE – «Maignan non solo ha il diritto di dire queste cose, ma ha anche il dovere di richiamarci all’attenzione per queste cose. Evidentemente ha avuto una percezione diversa dall’Udinese, è giusto che ascoltiamo la sua versione perché è una vittima. Dentro il campo probabilmente c’è stata una pressione su di lui perché tornasse a giocare la partita. Non si fa mai abbastanza per il razzismo: questi non erano cori ma insulti mirati a lui da dietro la porta. È vero che hanno voluto colpire l’uomo, il calciatore ed il padre di famiglia. La società Udinese deve porsi un problema: riguarda i 4-5 che lo hanno fatto o è un problema culturale? Non basta dire “collaboreremo”, bisogna bandire i colpevoli dagli stadi».