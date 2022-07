Padovan: «Juve, Inter e Roma davanti al Milan per lo scudetto». Le parole del giornalista

Giancarlo Padovan scorda il Milan campione in carica per la corsa al prossimo scudetto

SCUDETTO – «Come la Juve, anche l’Inter è obbligata a vincere. Sono le due favorite per il prossimo campionato. Roma? Sicuramente lotterà per la Champions League, ma come interlocutrice tra nerazzurri e bianconeri io vedo proprio i giallorossi. È una squadra che può provare a vincere lo Scudetto, poi dipende da tante cose».