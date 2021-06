Padovan: «Che errore di Donnarumma, poteva diventare il nuovo Maldini»

Giancarlo Padovan ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky Sport sul caso Gianluigi Donnarumma, le sue parole

«Donnarumma non è un portiere che si fa condizionare quando scende in campo, perciò non penso avrà problemi a giocare l’Europeo con una situazione contrattuale in bilico. Però, è ovvio che se sistemasse tutto con il PSG in tempi brevi, sarebbe molto meglio. Andare via dal Milan per me non è la scelta giusta per Donnarumma. Poteva diventare il Paolo Maldini della porta, l’uomo simbolo, una bandiera. Ha vinto Mino Raiola con le sue intermediazioni, però il Milan non ha perso perché ha preso una via precisa che è quella di non voler più trattare con lui. Così la dirigenza ha preso un altro portiere, il francese Mike Maignan».