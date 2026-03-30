Out per Napoli-Milan, Conte non ne può più: stagione finita

Non arrivano buone notizie per il Napoli ed Antonio Conte: salta il Milan e non solo, la sua stagione è finita

È una strana atmosfera quella con cui il Napoli si avvicina allo scontro diretto contro il Milan. In palio c’è il secondo posto e la possibilità di inseguire l’Inter, ma in casa azzurra c’è un po’ di maretta.

Proprio quando la tempesta infortuni sembrava ormai alle spalle, ecco palesarsi il caso Lukaku che ha scosso l’intero ambiente. Il belga non è tornato a Napoli, dopo essere stato esentato dalle amichevoli con la Nazionale, ed ha spiegato di avere dei problemi fisici che vuole risolvere ad Anversa. Una scelta non condivisa dalla società che aspetta di capire quando tornerà il proprio calciatore per valutare la punizione da infliggere: si parla di multa, nel caso in cui il giocatore tornasse domani, ma anche di metterlo fuori rosa se – come sembra dopo il post pubblicato in mattinata – la sua assenza dovesse prolungarsi.

Non il modo migliore per avvicinarsi ad un match così importante, anche perché Lukaku non è soltanto un pupillo di Conte, ma anche un uomo importante per lo spogliatoio. Come se non bastasse poi arrivano anche brutte notizie dall’infermeria.

Il Napoli conta gli assenti: stagione finita

Sebbene ridotta rispetto alle settimane precedenti, la lista degli assenti in casa Napoli è comunque di un certo peso. Contro il Milan non ci saranno il capitano Di Lorenzo, il leader della difesa Rrahmani, il talento Vergara e il brasiliano Neres.

Tutti alle prese con infortuni di lungo corso che non sembrano poter essere messi a breve alle spalle. Sembrava che almeno per Di Lorenzo e Vergara il Milan potesse essere il match del rientro, ma così non sarà: entrambi torneranno probabilmente a fine aprile, mentre Rrahmani potrebbe anticiparlidi qualche giorno (metà aprile).

Stagione finita per Neres (Instagram Neres) – Milannews24.com

Brutte notizie, invece, per Neres: l’esterno brasiliano, uno dei migliori del Napoli quando Conte lo ha avuto a disposizione e decisivo nel match di Supercoppa, non tornerà prima del mese di maggio. Stando quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, il suo recupero non è ancora completato e c’è anche il rischio che la stagione dell’ex Benfica sia già finita. Operato alla caviglia, Neres potrebbe non rivedere il campo prima della prossima stagione. Una vera tegola per il tecnico azzurro che contava anche sul rientro del brasiliano per lo sprint finale.