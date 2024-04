Ouedraogo Milan, blitz di D’Ottavio in Germania! Contatti con lo Schalke 04: la SITUAZIONE sul giovane centrocampista

Il nome di Assan Ouedraogo non è mai uscito dai radar del calciomercato Milan. La testimonianza arriva dal fatto che, nel blitz fatto da Antonio D’Ottavio, il quale è volato in Germania la scorsa settimana, una delle tappe è stata anche quella allo Schalke 04.

Come riferito da Calciomercato.com, il motivo della visita del dirigente rossonero è stata quella di riallacciare i contatti per il centrocampista classe 2006, già da mesi accostato al mercato dei rossoneri per la prossima stagione.