Era il 25 ottobre 2015, esattamente 5 anni fa: un giovanissimo Gigio Donnarumma, all’età di 16 anni, faceva il suo esordio ufficiale con la maglia del Milan. A San Siro i rossoneri ospitavano il Sassuolo per un match di campionato.

La partita terminò 1-1, ma rimase, rimane e rimarrà alla storia per sempre. Oggi il giovane portiere del Diavolo a soli 21 anni ha già superato il traguardo delle 200 presenze con la maglia del Milan. Un autentico prodigio.

🧤 #OnThisDay in 2015: @gigiodonna1 9⃣9⃣

A Rossoneri debut that would mark the beginning of a long adventure 🔝

Cinque anni fa l’esordio ufficiale nel Milan di un giovanissimo Gigio 🔝

#SempreMilan pic.twitter.com/Gxz7CO7wP3

