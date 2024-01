Damiani consiglia il Milan sul mercato: «Servirebbe un mago! Se va via lui...»

Il procuratore Oscar Damiani si è espresso così in merito alle possibili mosse del Milan per il calciomercato estivo: le sue parole

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Oscar Damiani ha detto la sua sulle possibili mosse del calciomercato Milan per l’estate.

COSA SERVE? – «Migliorare il Milan senza spendere è difficile. Serve il mago Silvan. Oggi, per migliorare questa squadra, devi prendere giocatori da 60/70 milioni. Qualcuno potrebbe andar via a fine anno per produrre investimenti grossi in estate».

SU LEAO E DAVID – «Se va via uno come lui poi devi sostituire lui, pensando anche di rafforzare la squadra con l’introito. Io mi auguro che resti perché, seppur coi suoi difetti, resta un giocatore importantissimo. David? È un ottimo prospetto. Non è un centravanti da 30 gol, ma fa tanto movimento e gioca molto per la squadra».

UN RICORDO SU BERLUSCONI – «Erano formidabili, con Galliani e Braida, nel sapersi muovere raggiungendo sempre gli obiettivi. Le proprietà straniere dei “nuovi grandi proprietari” hanno anche creato dei particolari buchi di bilancio».