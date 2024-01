Orsolini a Dazn: «Maignan è potente, non l’ho guardato negli occhi sul rigore»

Riccardo Orsolini ha parlato a Dazn dopo il pareggio tra Milan e Bologna in Serie A 2023/24. Le sue dichiarazioni

Riccardo Orsolini a Dazn dopo Milan Bologna.

PRIMO GOL COL MILAN – Mi mancava, spero non sia l’ultimo. Sono contento, è arrivato in un momento particolare in cui stavamo soffrendo. Poi siamo stati bravi a riacciuffare la partita.

SUBENTRATO – Da fuori è difficile vedere le partite dei tuoi compagni, vorresti essere lì a dare una mano insieme a loro. Aspettavo il momento giusto che mi chiamassero. Sono entrato in campo voglioso per ribaltarla, fortunatamente è andata bene.

COSA HA PENSATO SUL RIGORE – Maignan è grosso, forte, potente. Ho cercato di non guardarlo negli occhi, era quello che cercava lui. Sono contento di aver segnato e di aver dato una mano ai ragazzi perché ce lo meritavamo.

EUROPA – Al di là del mister in panchina o meno, lui ci ha dato dei principi di gioco, quindi anche senza la sua presenza il suo secondo ci guidava. Con i concetti che abbiamo siamo andati avanti bene, abbiamo sofferto un po’ di meno, tenendo la partita fino alla fine. Il rigore ci ha permesso di portare un punto a casa.