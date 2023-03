Orlando sul Milan: «È una squadra in difficoltà che fa degli errori che non faceva lo scorso anno». Le parole dell’ex calciatore

Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW del Milan, in particolare dopo il match di Firenze. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«E’ stata una lezione tattica di Italiano al Milan, ha bloccato Tonali e Bennacer, costringendo i difensori alla costruzione. De Ketelaere lo assolvo, ha giocato sempre e solo cercando la seconda palla sul lancio lungo ed è difficile così. Tomori l’ho sempre adorato per l’intelligenza calcistica, ma sul rigore cerca un anticipo che non ci sta. Fanno degli errori che non vedevo lo scorso anno. E’ una squadra in grande difficoltà».