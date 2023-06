Orlando su De Ketelaere: «Non ho ancora capito che ruolo abbia». Le parole dell’ex calciatore sul trequartista belga del Milan

Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’ex calciatore sul trequartista del Milan:

«Non ho ancora capito che ruolo abbia in questo Milan. Detto questo domani ci sarà l’ultimo sold-out per il Milan contro il Verona, credo che il belga rimarrà perché ci credono ancora. Non credo che Pioli sia contentissimo, ma la società un po’ per difendere l’investimento, un po’ per le qualità, un’altra annata gliela danno. Ti esponi a rischi, un’annata sbagliata ci sta, ma ha fatto vedere di essere impaurito e di non reggere quella maglia. Ma nel calcio le cose cambiano velocemente»