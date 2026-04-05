Orlando in vista di una giornata decisiva: «Scudetto? Il Milan non può inserirsi. Il Napoli vince e si ritrova col fiato sul collo dell’Inter»

Orlando, intervenuto su Tmw Radio, ha parlato così di due sfide decisive come Napoli Milan e Inter Roma: le sue parole

In collegamento su TMW Radio, Massimo Orlando ha fatto il punto sulla volata per il titolo, analizzando le reali possibilità delle pretendenti. Secondo l’opinionista, nonostante l’attuale vantaggio in classifica, la squadra di Cristian Chivu deve guardarsi con attenzione dalla prepotente risalita del Napoli, apparso più solido rispetto alle altre contendenti in questa fase finale della stagione.

Orlando, Milan fuori dai giochi?

Orlando sembra invece escludere dalla corsa i rossoneri di Massimiliano Allegri, nonostante la loro posizione a ridosso della vetta. La sensazione è che la vera sfida si sia ormai ridotta a un duello tra la capolista e la formazione partenopea, con il rischio di un sorpasso psicologico imminente in caso di frenata nerazzurra.

L’ex calciatore ha infatti dichiarato senza mezzi termini: «Vedo il Milan che non può inserirsi, penso che possa vincere il Napoli e se l’Inter dovesse frenare si troverebbe il Napoli col fiato sul collo». Resta da vedere se il campo confermerà questa previsione, specialmente dopo le fatiche internazionali che hanno coinvolto molti titolari dei principali club di Serie A.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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