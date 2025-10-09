Connect with us

Origi lascia definitivamente il Milan? Accordo quasi raggiunto, l'ultima novità sul belga indirizzo il futuro dell'ex Liverpool

Milan news 24

Published

4 giorni ago

on

By

origi

Origi può lasciare a breve il club rossonero: accordo in dirittura d’arrivo, secondo la Gazzetta dello Sport, per la risoluzione del contratto

La disastrosa avventura di Divock Origi al Milan sembra essere giunta al capolinea. Secondo quanto riportato da Pasotto su Gazzetta.it, c’è stata una netta accelerazione nelle ultime ore che potrebbe portare a un addio anticipato, mettendo una “pietosa pietra” su quella che è stata definita un’operazione fallimentare.

Dai rumor che filtrano, mancherebbero soltanto alcuni dettagli legali per formalizzare la risoluzione contrattuale, ben prima della scadenza naturale di giugno 2026. La dirigenza, guidata dal DS Igli Tare, cerca di voltare pagina il più rapidamente possibile, evitando di pensare ai milioni gettati al vento per un investimento che non ha mai ripagato.

L’operazione è stata disastrata non solo sul campo, dove l’attaccante non è riuscito a trovare né forma né continuità, ma anche a livello economico, creando un forte squilibrio interno. Pasotto sottolinea un dato imbarazzante per le casse rossonere: Origi, con il suo stipendio netto di 4 milioni di euro, guadagna ora più di due pilastri fondamentali per il Milan di Massimiliano Allegri, ovvero Luka Modrić (3.5 netti) e Adrien Rabiot (3.5 netti, al netto dei ricchi bonus). Questa sproporzione salariale evidenzia l’urgenza del Milan di liberare risorse e alleggerire il monte ingaggi per concentrarsi sul futuro.

