Origi via dal Milan, spuntano altre due pretendenti per l’attaccante

Quale futuro per Origi? Il Milan si sta muovendo per cercare di piazzare gli esuberi sul mercato. Tra questi c’è anche il belga. Per l’attaccante due nuove pretendenti.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista per Relevo, il Torino avrebbe chiesto informazioni per Divock Origi; la destinazione granata è una possibilità concreta. Su Origi ci sarebbe anche l’interesse del Burnley, mentre è sfumato quello dello Sheffield.