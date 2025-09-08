Origi Milan, non si smuove la situazione! Il calciatore è ancora sotto contratto e… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il futuro di Divock Origi rimane ancora incerto, con l’attaccante belga che continua a essere legato al Milan. All’inizio dell’estate, c’era stata la speranza di una risoluzione anticipata del contratto, che scade il 30 giugno 2026. Origi si era recato a Casa Milan per discutere la possibilità di un addio consensuale, ma, come riportato da Tuttosport, le trattative si sono arenate.

La richiesta del giocatore

Il motivo del mancato accordo è legato alla resistenza del giocatore nel rinunciare a una cifra economica che potesse aiutarlo a svincolarsi dal club. Nonostante il desiderio di lasciare il Milan, Origi non sembra disposto a rescindere senza una buonuscita che lo compensi per la parte di contratto che non verrà onorata.

A causa di questo stallo nelle trattative, Origi rimane formalmente un giocatore del Milan per l’ultimo anno di contratto, ma con una particolare condizione legata a questioni fiscali. Per motivi burocratici, il giocatore sarà costretto a rimanere per lungo tempo in Italia, anche se non rientra nei piani tecnici dell’allenatore.

Questa situazione complica ulteriormente le cose, rendendo difficile per il club trovare una sistemazione per il giocatore. Il Milan, che sta cercando di alleggerire il monte ingaggi e di fare cassa, si trova ora in una posizione difficile, con un giocatore che non vuole rescindere e che deve rimanere in Italia per un lungo periodo. La vicenda Origi è un chiaro esempio di come le trattative di mercato non siano sempre lineari e come le questioni contrattuali e fiscali possano influire in modo significativo sulle sorti dei giocatori e dei club.