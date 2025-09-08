Origi Milan, il belga spiazza il Diavolo! Risoluzione complicatissima per un motivo. Gli aggiornamenti

Origi Milan, sempre più difficile la risoluzione dell’attaccante belga con il club rossonero: motivi fiscali alla base. Gli aggiornamenti

La stagione calcistica è appena iniziata e il calciomercato Milan si trova a gestire una situazione complessa che riguarda uno dei suoi giocatori: Divock Origi. L’attaccante belga, il cui contratto con il Diavolo scade il 30 giugno 2026, era stato avvistato a Casa Milan all’inizio dell’estate per discutere un’eventuale risoluzione anticipata del suo accordo. Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttosport, le trattative si sono arenate.

La questione si è bloccata a causa della resistenza del giocatore a un accordo bonario. Origi, infatti, non sembra disposto a rinunciare a una parte della cifra residua del suo contratto, che gli permetterebbe di svincolarsi dal club. Questa situazione non solo complica i piani del Milan, che vorrebbe liberare una casella nel monte ingaggi, ma costringe anche il giocatore a rimanere in Italia per un lungo periodo per questioni fiscali.

L’arrivo di un nuovo direttore sportivo come Igli Tare e di un nuovo allenatore come Massimiliano Allegri rende la situazione ancora più intricata. Il Milan ha bisogno di definire al più presto la situazione, e la permanenza forzata di Origi crea un ostacolo non indifferente. Il nuovo assetto tecnico-societario, infatti, vorrebbe puntare su giocatori funzionali al progetto e la posizione di Origi, che ha deluso le aspettative in rossonero, è tutt’altro che solida.

La delusione per il rendimento di Origi è palpabile tra i tifosi e all’interno del club. Arrivato a parametro zero dal Liverpool, il belga non è riuscito a replicare le prestazioni che lo avevano reso un’arma letale in Premier League. Con soli due gol in campionato, le sue performance sono state ben al di sotto delle aspettative. La speranza era che potesse diventare un’alternativa valida a Olivier Giroud, ma il suo apporto è stato minimo.

Ora, con il mercato chiuso, il Milan deve trovare una soluzione. La possibilità di una cessione non è da escludere, ma la questione fiscale e la volontà del giocatore complicano ogni scenario.

Il futuro di Divock Origi è appeso a un filo. Se non si troverà un accordo, il giocatore rimarrà a Milanello per l’ultimo anno di contratto, ma è chiaro che non rientra nei piani di Allegri e Tare. La dirigenza rossonera sta lavorando per trovare una via d’uscita che possa soddisfare entrambe le parti, ma la strada sembra in salita.

In conclusione, la situazione di Divock Origi rappresenta una delle patate bollenti che Tare e Allegri devono affrontare. La resistenza del giocatore a un accordo bonario e le questioni fiscali complicano una risoluzione che sembrava a portata di mano. Il Milan non può permettersi di avere in rosa un giocatore che non rientra nei piani tecnici, e il tempo stringe.