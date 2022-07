Origi sbarca a Milanello: terapie, punta al recupero con l’Udinese. Primo giorno di scuola per il belga

Come scrive il Corriere della Sera è oggi il giorno in cui Divock Origi arriverà a Milanello e farà terapie per esser pronto per il debutto con l’Udinese.

Il belga aveva saltato la finale di Champions col Liverpool per un problema muscolare.