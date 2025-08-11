Origi Milan, c’è la novità che fa felici i tifosi! Ripresi i dialoghi per la risoluzione del contratto: addio dietro l’angolo?

Origi Milan, i rossoneri hanno ripreso i dialoghi con l’attaccante belga per la risoluzione del contratto in scadenza nel 2026

Nuovi incontri tra il calciomercato Milan e l’attaccante Divock Origi sono in corso per definire la risoluzione del contratto che lo lega ai rossoneri fino a luglio 2026. La notizia, riportata da Daniele Longo, evidenzia la volontà di entrambe le parti di trovare una soluzione amichevole che permetta al giocatore belga di lasciare Milanello e al club di liberarsi di un ingaggio pesante.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore ha segnato un punto di svolta nelle strategie di mercato e di gestione della rosa. Entrambi i dirigenti stanno lavorando intensamente per rimodellare la squadra in vista della prossima stagione, e la situazione di Origi rientra tra le priorità da affrontare. Il calciatore, arrivato a parametro zero nell’estate del 2022, non è riuscito a imporsi nel sistema di gioco del Milan, complici anche diversi infortuni che ne hanno limitato il rendimento. Le sue prestazioni altalenanti non hanno convinto appieno la dirigenza e i tifosi, portando il club a considerare la sua cessione come una delle mosse chiave per alleggerire il monte ingaggi e liberare risorse per nuovi acquisti.

La risoluzione consensuale del contratto sarebbe la soluzione ideale per il Milan, che eviterebbe di dover pagare l’intero stipendio di Origi fino alla scadenza naturale. Per il giocatore, invece, significherebbe la possibilità di accasarsi altrove e cercare una nuova sfida che gli garantisca maggiore continuità e minutaggio in campo. Le trattative si preannunciano delicate, poiché Origi vanta un ingaggio significativo, e il club dovrà negoziare attentamente per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti senza gravare eccessivamente sulle casse rossonere.

Il mercato estivo del Milan si preannuncia particolarmente attivo. Con Tare alla guida delle operazioni e Allegri impegnato nella definizione della nuova identità tattica della squadra, l’obiettivo è costruire una rosa competitiva e in grado di lottare per i massimi obiettivi. La partenza di Origi, se si concretizzerà, permetterebbe al club di liberare un posto nel reparto offensivo e di orientarsi verso profili più funzionali alle idee di gioco di Allegri. Si cercano attaccanti che possano garantire un maggiore apporto in termini realizzativi e che si integrino meglio con gli schemi del tecnico livornese.

L’attenzione della dirigenza, dunque, è massima. Ogni decisione sarà ponderata per garantire al Milan un futuro di successi. La gestione del caso Origi è solo un tassello di un più ampio puzzle che Tare e Allegri stanno componendo per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. I tifosi aspettano con ansia gli sviluppi del mercato, fiduciosi che le mosse della nuova dirigenza possano portare a una squadra più forte e determinata.