Origi Milan, addio sempre più vicino? L’ultima indiscrezione non lascia dubbi, cosa può succedere nelle prossime settimane

Origi Milan, si avvicina l’addio dell’attaccante belga: accordo per la risoluzione del contratto previsto nel mese di gennaio

Divock Origi è ormai uno degli ultimi esuberi e superstiti nella rosa del calciomercato Milan, dopo la grande opera di sfoltimento effettuata dai dirigenti di via Aldo Rossi nel corso dell’estate. L’attaccante belga, il cui impatto in Rossonero è stato ben al di sotto delle aspettative, ha giocato di fatto solo una stagione completa con la maglia del Milan, prima di essere mandato in prestito. Al suo ritorno, lo status è rimasto invariato: fuori squadra.

La scadenza del contratto di Origi arriverà ufficialmente a fine stagione, ma il Diavolo vorrebbe liberarsene prima, già a gennaio, per risparmiare qualcosa rispetto al lauto stipendio che viene ancora corrisposto all’ex Liverpool. Una mossa fondamentale per alleggerire il monte ingaggi e creare spazio per un eventuale innesto offensivo.

Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fornito le ultime informazioni su questa situazione di mercato, confermando le indiscrezioni di una separazione imminente.

Origi Milan, l’aggiornamento di Moretto

Moretto ha chiarito la situazione, smentendo le voci di una risoluzione anticipata fallita e offrendo invece un orizzonte temporale più definito: «Su Origi vi ho raccontato più volte, nonostante si dicesse che fosse vicino alla risoluzione del contratto, che non mi risultava una trattativa avanzata in questo senso. Vi confermo quanto già vi avevo raccontato, con un po’ più di sicurezza e garanzia».

La conclusione è netta: «È altamente probabile che la storia tra Divock Origi e il Milan si concluda a gennaio, durante il mercato».

Alla base di questa separazione non c’è una mera necessità contrattuale, ma un’intesa tra le parti: «C’è un patto verbale tra le partiper il quale ci sarà la separazione: questa è l’idea e questi sono gli ultimi mesi di Origi con la maglia del Milan». L’accordo soft permette al club di risparmiare e al giocatore di cercare una nuova sistemazione dove ritrovare continuità, chiudendo così un capitolo sfortunato.