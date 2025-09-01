Origi Milan, clamorosa indiscrezione dalla Francia! Dialoghi costanti e accordo vicinissimo: cosa sta succedendo

Origi Milan, arriva la clamorosa indiscrezione dalla Francia: i rossoneri e il belga sono vicini all’accordo per la risoluzione del contratto

In un calciomercato Milan che sta infiammando l’estate, una delle storie più intriganti riguarda il futuro di Divock Origi, l’attaccante belga che sembra essere giunto ai titoli di coda della sua avventura al Milan. Le ultime indiscrezioni, riportate da fonti autorevoli come Footmercato, indicano che il club rossonero e il giocatore sono in trattative avanzate per una risoluzione consensuale del contratto. Questa mossa, se andasse a buon fine, libererebbe il Milan da un ingaggio pesante e darebbe a Origi la libertà di scegliere la sua prossima destinazione.

L’arrivo di un nuovo direttore sportivo come Igli Tare ha segnato un cambio di filosofia nel club. Tare, noto per la sua abilità nel fiutare talenti e per la sua capacità di gestire trattative complesse, sta rivedendo l’intera rosa, cercando di renderla più efficiente e funzionale alle idee del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus è tornato a Milano con l’obiettivo dichiarato di riportare la squadra ai vertici, e per farlo ha bisogno di giocatori che si adattino perfettamente al suo schema tattico, che prevede un’organizzazione difensiva granitica e un attacco capace di colpire con rapidità ed efficacia.

La situazione di Origi non è isolata: è sintomo di un cambiamento profondo. Il calciatore, arrivato con grandi aspettative dopo l’esperienza al Liverpool, non è mai riuscito a imporsi in maniera definitiva. La sua avventura è stata caratterizzata da alti e bassi, prestazioni altalenanti e qualche infortunio di troppo. Questo lo ha reso un elemento non fondamentale nel progetto di Allegri, che preferisce puntare su attaccanti più dinamici o che garantiscano una maggiore continuità di rendimento. Il mercato, però, non dorme mai, e la notizia della sua potenziale liberazione ha scatenato l’interesse di numerosi club in tutto il mondo.

Come riportato da Footmercato, la lista dei corteggiatori è lunga e variegata. L’interesse per Origi arriva da diverse parti del mondo: si registrano sondaggi da club del Qatar, dell’Iran e dell’Arabia Saudita, mercati emergenti con grandi disponibilità economiche che potrebbero offrire al giocatore un contratto molto vantaggioso. Ma non solo. La sua situazione è monitorata anche in Grecia, Russia e Serbia, campionati in crescita che potrebbero rappresentare un’opportunità di rilancio sportivo. Anche la Serie B italiana, incredibilmente, ha mostrato un certo interesse, con alcune squadre ambiziose che potrebbero puntare su un nome di peso per tentare la promozione.

La risoluzione del contratto di Origi, dunque, non è solo una questione burocratica, ma un segnale forte del nuovo corso del Milan. Con Tare e Allegri al timone, l’obiettivo è chiaro: costruire una squadra solida, competitiva e in linea con le esigenze del calcio moderno. E in questo scenario, il futuro di Origi è destinato a essere lontano da San Siro. Il mondo del calcio è in attesa di capire dove giocherà il talentuoso attaccante, in una storia di mercato che ci tiene tutti con il fiato sospeso.