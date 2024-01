Origi Los Angeles FC, fumata bianca in arrivo: quanto incasserà il Milan. Le CIFRE

Origi Los Angeles FC, fumata bianca in arrivo: quanto incasserà il Milan dalla cessione del belga. Le CIFRE

Divock Origi è pronto a salutare l’Europa per iniziare una nuova avventura in Major League Soccer. Come riportato da Tuttosport oggi in edicola, il belga si avvicina ai Los Angeles FC.

I rossoneri puntano a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro, mentre i californiani vorrebbero una cifra più bassa (2,5/3 milioni). La sensazione, però, è che si possa trovare posto un punto d’incontro.