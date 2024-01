Origi Los Angeles FC, ci siamo! Primo indizio importante dall’Inghilterra per quanto riguarda il futuro del belga

Ci siamo quasi per la cessione di Divock Origi ai Los Angeles FC. Come riportato da Sky Sports News, infatti, il Nottingham Forest è pronto a interrompere il prestito del belga per permettergli di fare ritorno al Milan.

Ovviamente solo in maniera temporanea dato che si sta materializzando proprio in queste ore il suo trasferimento al club che milita in MLS. Una serie di passaggi formali che verranno completati senza problemi entro la fine di questa sessione di mercato.