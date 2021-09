Franco Ordine ha parlato di Ibrahimovic e dei suoi, ormai frequenti, infortunii. Ecco cosa ha detto sulle sue condizioni fisiche

Nel corso di un editoriale sulle pagine del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e dei suoi infortunii. Ecco le sue parole sulle condizioni fisiche dell’attaccante svedese.

«Ibra, c’è un problema. La sintonia mancata è tra la testa di Ibra che pensa da 20enne, si allena da 25enne e programma la sua stagione come un 30enne in piena vigoria fisica e psicologica, e il suo fisico da quasi 40enne».

Poi continua – «Zlatan non vuole sentire il sostantivo ‘vecchio’ ma il giorno in cui comincia a capire che tra la sua testa e il suo fisico non c’è più la sintonia di una volta, cioè i muscoli e i tendini non rispondono più in modo solerte alle sollecitazioni che arrivano dalla sua maniacale preparazione, beh allora il problema c’è e bisogna fare i conti».