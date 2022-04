Ordine: «Il Milan deve fare uno sforzo sul mercato per il trequartista». Il pensiero del giornalista

Francesco Ordine, su il Giornale, parla in questi termini del momento del Milan.

Le sue parole: «Il vizietto, o meglio ancora il limite trattandosi di calcio, è antico. Arriva dalla stagione passata ed è certificato da un giudizio dello stesso Stefano Pioli reso dopo il secondo posto conquistato all’ultimo giro (Atalanta). Disse: ‘Dobbiamo migliorare sulla tre-quarti’. La traduzione è abbastanza semplice: migliorare la cifra tecnica nei tre che scortano di solito la prima punta, che sia Giroud o Ibra non cambia. Quel miglioramento, sulla carta e sul prato, non c’è stato. E anche qui la spiegazione non è complicata: Leao ha fatto il suo, tra alti e bassi, secondo vocazione portoghese; Diaz è partito tra squilli di tromba, gol utili e assist apprezzati prima di fermarsi alla piazzola del covid e a un ritorno molto tormentato; Messias è partito nella carrozza di Cenerentola (gol a Madrid in Champions) ha perso smalto e si è ritrovato dentro una zucca. E’ necessario cogliere fin da ora la necessità del prossimo mercato. Si continua a parlare di difensore centrale (Botman), sostituto di Kessiè (Renato Sanches) ma è sulla tre-quarti che va fatto uno sforzo maggiore».