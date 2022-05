Ordine lancia l’allarme: «Corto circuito Milan! E Maldini ora…». L’opinione del giornalista di fede rossonera

Francesco Ordine sul Corriere dello Sport commenta così le dichiarazioni di Paolo Maldini.

Le sue parole: «Il corto circuito tra la firma del rinnovo attesa da Paolo e l’immobilismo della proprietà è responsabilità diretta dei tempi della trattativa per il passaggio dal fondo Elliott all’altro fondo RedBird. In mezzo la gloriosa fine della stagione 2022 e l’attività indispensabile per la preparazione della prossima. In questa curva a gomito si è inceppato il meccanismo scandito nei precedenti mesi dalla franca collaborazione tra i manager di area Elliott del club e la divisione tecnica».