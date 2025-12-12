HANNO DETTO
Ordine sicuro: «Milan, non solo l’attaccante. Tre operazioni indispensabili per inseguire la Champions League»
Ordine, noto giornalista, ha commentato le possibili mosse del Milan nel mercato di gennaio: sono tre le operazioni necessarie per lo scudetto
Il Milan si gode la vetta della classifica, sebbene condivisa con il Napoli. Un risultato che, dopo la chiusura della scorsa stagione, soddisfa pienamente l’ambiente rossonero. L’imperativo, come ribadito da Massimiliano Allegri, è mantenere la testa «concentrata sul giocare partita dopo partita» e arrivare a marzo con la migliore fisionomia possibile per capire quanto mancherà al raggiungimento dell’obiettivo Champions League.
Per fare ciò, è opinione condivisa che la rosa debba essere rinforzata con oculatezza. Franco Ordine, nel suo editoriale su Il Giornale, analizza le esigenze di mercato del Milan, indicando tre interventi che sono diventati indispensabili per mantenere alte le ambizioni.
Ordine e le tre esigenze fondamentali del Milan per gennaio
Ordine sottolinea che il Milan non può limitarsi alla sola ricerca dell’attaccante (Gimenez è in uscita), ma deve agire su altri due fronti:
- Un Difensore Centrale: La linea a tre formata da Tomori, Gabbia e Pavlovic ha trovato solidità, ma servono alternative affidabili. Il giovane Odogu, sebbene di prospettiva, «come quinto su tre non è ancora pronto». L’uscita in prestito di Odogu sbloccherebbe lo slot per l’arrivo di un difensore pronto (come Disasi o un profilo simile).
- Il Ritorno di Yunus Musah: Il centrocampista americano, attualmente all’Atalanta in prestito, «non gioca mai» e potrebbe essere richiamato alla base. Questa mossa non solo rinforzerebbe il centrocampo, ma avrebbe una duplice utilità:
- Spazio per Athekame e Addio Saelemaekers: Il rientro di Musah è legato alla volontà di «offrire più spazio ad Athekame» (che sarebbe ceduto in prestito altrove, visti i probabili rientri). Inoltre, permetterebbe al Milan di avere in casa un sostituto di Saelemaekers (anche lui destinato all’uscita), risolvendo più problemi con un’unica operazione.
Franco Ordine conclude che «Se il Milan ha voglia d’inseguire fino in fondo il posto in Champions, queste tre operazioni (attaccante incluso, ndr) sono diventate indispensabili».