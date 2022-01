Onofri sulla corsa scudetto: «Milan in corsa con Inter e Napoli»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Claudio Onofri, noto tecnico, ha parlato della corsa scudetto: il Milan di Pioli in corsa con Inter e Napoli

Intervenuto a Maracanà su TMW Radio, Claudio Onofri si è espresso in questi termini sulla corsa scudetto in Serie A:

«Anche per la forza che stanno dimostrando Milan e Napoli dico che per la Juventus i punti che hanno di svantaggio sono difficili da recuperare. Visto il trend delle ultime partite e l’arrivo di Vlahovic, cresce la speranza dei tifosi juventini di arrivare anche meglio del quarto posto. Credo che la Juventus si stia riprendendo ma l’Inter lì davanti è impressionante. Per lo Scudetto quindi vedo la Juve fuori al momento e coinvolte solo Inter, Milan e Napoli».