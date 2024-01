Giroud esalta Ibrahimovic: «Per noi è fondamentale. Vi svelo cosa mi chiede prima delle partite»

Olivier Giroud, centravanti del Milan, ha parlato anche dell’importanza di Zlatan Ibrahimovic: le sue dichiarazioni

Durante l’intervista alla Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud, centravanti del Milan, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic:

IBRAHIMOVIC – «Ibrahimovic è il link tra RedBird e la squadra, ci connette con la proprietà senza sovrapporsi al lavoro di Pioli. È qui per aiutare, soprattutto sull’approccio mentale e le motivazioni. Parla con noi e ci aiuta. Dice: “Se vincete voi, vinco anche io”. Dà consigli? Certo. Mi incoraggia sempre, mi parla prima e durante le partite, all’intervallo. Vuole che io prenda la parola, che aiuti i miei compagni: Zlatan sa che questo è un gruppo giovane che ha bisogno di esperienza, di giocatori che parlino e diano l’esempio. Mi vuole più leader. I derby persi nel 2023? Brucia. Il derby deve bruciare qui, sul petto. Ibrahimovic serve anche a questo, per far capire ai più giovani che il derby è una partita particolare, deve venire dal cuore e dall’anima. Siamo sulla buona strada, anche se mancano ancora troppe partite».

L’INTERVISTA DI GIROUD ALLA GAZZETTA DELLO SPORT