Olimpico aperto ai tifosi per Euro 2020. Quali sfide si giocheranno a Roma

Il Governo italiano ha detto sì per il 25% del pubblico presente sugli spalti per Euro 2020. Ecco quali gare si giocheranno a Roma

Da oggi è ufficiale: l’Olimpico di Roma ospiterà Euro 2020 e avrà i tifosi sugli spalti. Il Governo ha dato il suo ok all’apertura del 25% dello stadio per ospitare i supporter azzurri per le quattro gare degli Europei.

Ma quali sono le sfide che si disputeranno nello stadio della Capitale? Si parte l’11 giugno con Italia-Turchia, mentre il 16 giugno spazio a Italia-Svizzera. Il 20 dello stesso mese ci sarà Italia-Galles. Il 3 luglio si giocherà invece un quarto di finale. Semifinali e finale previste invece a Londra.