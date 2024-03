Okafor e la dichiarazione d’amore al Milan: «Da bambino avevo questo sogno nel cassetto». Le parole dello svizzero

Noah Okafor è intervenuto ai microfoni di Transfermarkt.it. Di seguito le parole dell’attaccante del Milan relative al sogno che aveva da bambino.

RETROSCENA – «Io prendevo sempre il Milan a Pro Evolution Soccer (ride ancora, ndt). Avevano i migliori calciatori in rosa, ha vinto la Champions League per 7 volte. Come potevo non ammirarlo? Il mio obiettivo da bambino era raggiungere un livello di squadra così alto. Ora ci sono. Sto bene e così vorrei restare, libero da infortunio. Sul ruolo? Mi sento un’ala sinistra ma lì c’è Rafael e devo aver pazienza, ma mi vedo bene anche come seconda punta»

