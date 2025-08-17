Okafor, offerta presentata al Milan: la risposta dei rossoneri. Le ultime

Okafor ha ricevuto una proposta dall’estero, è arrivata pronta però la risposta del Milan!

Il mercato estivo entra nel vivo e le big d’Europa si muovono per rinforzare le proprie rose. Nelle ultime ore, l’attenzione si è concentrata sul futuro di Noah Okafor, l’attaccante svizzero del Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Fenerbahçe, club turco guidato dal neo-allenatore José Mourinho, ha messo gli occhi sul talentuoso giocatore rossonero e ha già presentato una prima offerta sia al calciatore che alla dirigenza meneghina.

L’interesse del club di Istanbul per Okafor, attaccante versatile e dinamico, capace di agire sia da punta centrale che da esterno d’attacco, non è una novità. Il carisma di Mourinho sembra aver convinto la società a tentare l’assalto per un profilo che si adatta perfettamente alle esigenze del tecnico portoghese. Il Fenerbahçe, desideroso di tornare a competere ai massimi livelli, ha formulato una proposta che avrebbe dovuto far vacillare le certezze del Milan.

Tuttavia, la reazione del Diavolo non si è fatta attendere. La risposta della società di Via Aldo Rossi, guidata da Paolo Scaroni e dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, è stata un categorico “no”. Il Milan, che punta a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, non ha alcuna intenzione di privarsi di Okafor, considerato un elemento chiave nel progetto tattico del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

La posizione del club lombardo è chiara e intransigente: l’ex giocatore del Salisburgo non è in vendita. I rossoneri confidano nelle sue qualità e lo vedono come parte integrante della rosa per il futuro, nonostante le voci che lo vorrebbero lontano da Milanello. La volontà della società è quella di costruire una squadra competitiva in Italia e in Europa, e vendere uno dei suoi talenti non rientra nei piani. Il Fenerbahçe dovrà dunque virare su altri obiettivi, mentre Okafor continuerà la sua avventura a Milano, pronto a dimostrare il suo valore.