Okafor bocciato dai giornali: «Più che altro guarda, Pioli al 45′ dice basta». Le pagelle dei giornali di oggi

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha valutato, tra gli altri, la prova offerta da Noah Okafor. 45 minuti totali da dimenticare il più in fretta possibile per l’attaccante rossonero.

Si mette in un angolo, largo a sinistra, come in castigo – scrive oggi il quotidiano a proposito dell’ex Salisburgo – Si attiva per uno spunto con doppio passo, poi più che altro guarda. Pioli al 45′ dice basta: voto 4,5.