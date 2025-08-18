Okafor, il Milan ci crede: segnale chiaro da parte del Diavolo. La situazione

Okafor ha la fiducia del club: il segnale del Milan è davvero molto importante per il suo futuro!

Il calciomercato entra nel vivo e le voci attorno ai giocatori del Milan si moltiplicano. Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Noah Okafor, l’attaccante svizzero che potrebbe lasciare Milano in cerca di maggiore spazio. Nelle ultime ore si è fatta insistente la pista che lo vedrebbe vicino al Leeds, ma secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, la situazione non è ancora così definita.

Stando alle sue fonti, non ci sono al momento trattative concrete tra i due club. È vero che la squadra inglese, che milita in Premier League, segue con attenzione il giocatore, e potrebbe anche valutare un’operazione a titolo definitivo. Tuttavia, il Leeds non ha ancora fatto una mossa ufficiale o presentato un’offerta scritta al Milan per il trasferimento dell’attaccante.

Per Okafor, che lo scorso anno ha faticato a trovare continuità, un trasferimento potrebbe rappresentare l’opportunità per giocare con maggiore regolarità e tornare a essere protagonista. Il giocatore svizzero, rapido e dotato di una buona tecnica, ha bisogno di un ambiente in cui sentirsi al centro del progetto, cosa che i rossoneri, con una rosa molto ampia, non possono garantirgli in questo momento.

Nonostante l’interesse del Leeds, il Diavolo non ha ancora ricevuto una proposta concreta. La società milanista valuterà le offerte solo in caso di una mossa ufficiale da parte degli inglesi. Il futuro di Okafor rimane quindi in bilico e tutto dipenderà dalle prossime mosse del club inglese e dalla volontà del giocatore. Il Milan si prepara a gestire le ultime ore di mercato, pronto a cedere i giocatori che non rientrano più nei piani del mister Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che ha rivoluzionato il modulo di gioco.