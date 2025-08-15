Jashari Milan, lo svizzero si è già preso la squadra di Allegri! E quel paragone con la leggenda rossonera infiamma i tifosi

Jashari Milan, il centrocampista svizzero si è già preso la squadra di Massimiliano Allegri: e spunta il suggestivo paragone con Pirlo

L’entusiasmo è palpabile a Casa Milan, dove Ardon Jashari, il nuovo acquisto rossonero, si è presentato alla stampa con dichiarazioni che hanno subito infiammato i cuori dei tifosi. “Però, Jashari: «Pirlo il mio modello»”, titola questa mattina in prima pagina Tuttosport, mettendo in risalto le ambizioni e le ispirazioni del giovane centrocampista svizzero, arrivato dal Club Brugge per una cifra considerevole di 34 milioni di euro più 3 di bonus.

La presentazione di Jashari è stata un momento chiave per il Milan, che continua a costruire una squadra competitiva sotto la nuova gestione tecnica. L’arrivo di Tare come direttore sportivo e di Allegri come allenatore ha segnato un cambio di rotta significativo, e l’investimento su Jashari testimonia la volontà del club di puntare su giovani talenti con un potenziale enorme.

Durante la conferenza stampa, Jashari non ha nascosto la sua grande voglia di indossare la gloriosa maglia rossonera. Le sue parole sono state un inno all’ambizione e alla dedizione, caratteristiche che lo hanno contraddistinto anche al Club Brugge. Ma ciò che ha colpito maggiormente è stato il suo riferimento esplicito a un’icona del Milan e del calcio italiano: Andrea Pirlo.

“Pirlo è il mio modello”, ha dichiarato Jashari senza esitazione, tracciando un paragone che ha subito catturato l’attenzione. Questo accostamento non è casuale e si basa su una similitudine nella posizione in campo e nell’evoluzione del ruolo. Jashari ha spiegato come, pur essendo partito da una posizione più avanzata, dalla trequarti, abbia poi trovato la sua dimensione ideale in mediana, proprio come fece Pirlo nel corso della sua carriera. Questa versatilità e intelligenza tattica sono qualità che il nuovo allenatore Allegri apprezzerà sicuramente.

L’ex Brugge si è dimostrato subito a suo agio nel ruolo di regista, capace di dettare i tempi di gioco e di orchestrare le manovre offensive. La sua visione di gioco, la sua precisione nei passaggi e la sua capacità di recuperare palloni lo rendono un centrocampista completo, in grado di ricoprire diverse funzioni nel cuore del campo. Queste caratteristiche lo rendono un asset prezioso per il centrocampo del Milan, che quest’anno cercherà di imporsi su più fronti.

L’acquisto di Jashari rientra perfettamente nella strategia di Tare, che ha sempre dimostrato un occhio attento per i giovani promettenti e per i giocatori in grado di fare la differenza nel calcio moderno. Con la guida esperta di Allegri, che ha già lavorato con campioni del calibro di Pirlo, Jashari avrà l’opportunità di crescere ulteriormente e di affinare le sue abilità.

I tifosi milanisti possono dunque aspettarsi un nuovo metronomo in campo, un giocatore che, con la sua tecnica e la sua determinazione, cercherà di ripercorrere le orme di uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio. L’eredità di Pirlo è pesante, ma Jashari sembra avere la personalità e il talento per raccogliere questa sfida e diventare un punto fermo del calciomercato Milan per gli anni a venire. Sarà interessante vedere come si integrerà nel sistema di Allegri e quali emozioni saprà regalare ai sostenitori rossoneri.