Okafor Milan, possibile addio in vista: il Leeds ha messo gli occhi su di lui

Okafor Milan, lo svizzero potrebbe lasciare i rossoneri in estate: il Leeds ha messo gli occhi su di lui

Nonostante una preparazione estiva che lo ha visto tra i protagonisti, il futuro di Noah Okafor al Milan è tutt’altro che certo. Secondo quanto riferito da The Athletic, il Leeds United, club neopromosso in Premier League, ha messo gli occhi sull’attaccante svizzero classe 1999. L’interesse del club inglese è concreto, anche se per il momento non è stata presentata alcuna offerta ufficiale. Il Leeds sta monitorando attentamente la situazione di Okafor in vista della chiusura del mercato, fissata per il 1° settembre, con l’intenzione di agire rapidamente se si dovesse presentare l’occasione giusta.

La scorsa stagione è stata particolarmente difficile per il giocatore, legato al Milan da un contratto fino al 2028. Dopo un inizio in rossonero con poco spazio, Okafor ha trascorso la seconda parte della stagione in prestito al Napoli, dove ha continuato a faticare a trovare continuità. Queste difficoltà in campo hanno avuto un impatto anche sulla sua carriera internazionale, costandogli il posto nella nazionale svizzera. Per questo motivo, l’idea di un trasferimento in un campionato competitivo come la Premier League potrebbe rappresentare per lui l’occasione perfetta per rilanciarsi e ritrovare la forma migliore.

Il Leeds United è particolarmente attivo in questa finestra di mercato per rinforzare il proprio attacco. Oltre all’arrivo di Lukas Nmecha dal Wolfsburg e al forte interesse per l’ex nazionale inglese Dominic Calvert-Lewin, ora il club inglese ha individuato in Okafor un ulteriore rinforzo per il reparto avanzato. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva e in grado di mantenere la categoria, puntando su giocatori di qualità che possano fare la differenza.

Dal canto suo, il Milan si trova in una fase di profondo rinnovamento sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. La possibile partenza di Okafor rientrerebbe in una più ampia strategia di mercato volta a sfoltire la rosa e a finanziare altri colpi in entrata. L’addio dell’attaccante svizzero potrebbe liberare spazio e risorse economiche per un nuovo centravanti, che rimane la priorità assoluta per il club. La coppia Tare-Allegri ha il compito di costruire una squadra solida e funzionale, e ogni mossa di mercato, sia in entrata che in uscita, è attentamente ponderata in quest’ottica. Il futuro di Noah Okafor sembra quindi dipendere da come si evolveranno le trattative del Leeds e dalle decisioni finali del Milan.