Okafor, il Milan dà l’ok alla cessione: non solo il costo. Il club impone una condizione

Okafor può lasciare il Milan: il club rossonero da parte sua ha imposto una condizione per l’addio in estate

Il Milan prosegue la sua opera di ridefinizione della rosa in vista della nuova stagione e, sul fronte delle uscite, il nome di Noah Okafor continua a essere al centro delle discussioni. L’attaccante svizzero, che non rientra nei piani tecnici di Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, è stato messo sul mercato. Tuttavia, le trattative per la sua cessione stanno incontrando un ostacolo significativo: il Bologna, principale interessato, offre solo un prestito, mentre il Diavolo è irremovibile sulla richiesta di un trasferimento a titolo definitivo. La notizia è stata riportata dall’esperto di mercato Matteo Moretto.

Noah Okafor, attaccante polivalente capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, è noto per la sua velocità, la sua capacità di attaccare la profondità e un buon fiuto del gol. Arrivato con l’etichetta di giovane promessa, Okafor non è riuscito a conquistare un posto fisso nelle gerarchie di Allegri. Il tecnico dei lombardi, che predilige soluzioni tattiche diverse per il suo attacco, non lo considera un elemento fondamentale per il progetto attuale, spingendo il club a valutare la sua partenza.

La decisione di cedere Okafor risponde alla duplice esigenza del Milan di sfoltire la rosa e di generare risorse economiche da reinvestire su altri obiettivi. La valutazione del giocatore è ancora elevata e una sua cessione definitiva permetterebbe ai sette volte Campioni d’Europa di realizzare una plusvalenza significativa o di recuperare parte dell’investimento iniziale.

Il Muro del Milan: Prestito No, Cessione Definitiva Sì

Il Bologna ha manifestato un concreto interesse per Okafor, vedendo in lui un potenziale rinforzo per il proprio attacco. I felsinei, alla ricerca di un profilo dinamico e con potenziale di crescita, avrebbero presentato un’offerta per acquisire il giocatore in prestito. Tuttavia, la posizione del Milan è netta e senza compromessi: per Okafor, si valuta solamente una cessione a titolo definitivo.

Questa rigidità da parte del club di Via Aldo Rossi è dettata da una chiara strategia di mercato: il Diavolo vuole evitare la formula del prestito, che spesso posticipa semplicemente il problema della cessione e non genera liquidità immediata. L’obiettivo è monetizzare l’investimento fatto su Okafor per poter poi operare con maggiore libertà sul mercato in entrata, dove il Milan è ancora alla ricerca di un terzino destro e, eventualmente, di un altro attaccante.

La situazione è dunque in una fase di stallo. Il Bologna dovrà decidere se acconsentire alle richieste del Milan e presentare un’offerta per l’acquisto definitivo, oppure se virare su altri obiettivi. Per Okafor, il futuro è ancora incerto, ma la sua partenza dal Milan sembra ormai quasi una certezza, resta solo da capire con quale formula e verso quale destinazione.