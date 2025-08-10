Okafor Milan, lo svizzero è il capocannoniere dell’estate rossonera: lo svizzero si è guadagnato la conferma? Ultime

Okafor Milan, lo svizzero è, al termine delle amichevoli, il capocannoniere dell’estate rossonera: conferma più vicina

Il Milan conclude il suo pre-campionato con una sorpresa inaspettata: Noah Okafor si è affermato come il capocannoniere della squadra con ben quattro reti. Lo svizzero, che al suo rientro dal prestito al Napoli sembrava destinato a lasciare nuovamente Milano, ha invece saputo sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla gestione del nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, dimostrando di poter essere un’arma preziosa, specialmente a partita in corso. Questa performance lo posiziona in modo significativo nelle gerarchie roattive del Milan, specialmente sotto l’occhio attento del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare.

Il rendimento di Okafor è particolarmente notevole se si considera il contesto delle voci di mercato che lo vedevano lontano da Milanello. La sua capacità di incidere, siglando due doppiette contro Liverpool e Perth Glory, ha evidenziato non solo le sue doti realizzative ma anche la sua adattabilità al sistema di gioco che Allegri sta implementando. La sua esplosione in questo pre-campionato potrebbe cambiare le carte in tavola per il suo futuro al Milan, offrendo al tecnico livornese un’opzione offensiva versatile e dinamica.

Alle spalle di Okafor, con tre reti, troviamo Rafael Leão. Il fuoriclasse portoghese è entrato subito con il piglio giusto in questa preparazione estiva, giocando spesso in una posizione più accentrata e agendo di fatto come prima punta. Questa nuova interpretazione del suo ruolo, probabilmente voluta da Allegri per sfruttarne al massimo la capacità di finalizzazione, ha già dato i suoi frutti e promette di renderlo ancora più incisivo in vista della prossima stagione. La sua intesa con gli altri attaccanti, tra cui Okafor, sarà fondamentale per il successo del Milan.

Il tabellino dei marcatori si arricchisce anche di altri nomi, a testimonianza di una distribuzione più ampia dei gol rispetto alla passata stagione. Una marcatura a testa è stata siglata da Ruben Loftus-Cheek, Filippo Terracciano, Comotto (poi ceduto in prestito allo Spezia), Ricci, Musah, Gimenez e Fofana. Questa varietà di realizzatori indica un coinvolgimento maggiore di diversi elementi della rosa, un segnale positivo per Allegri e per il Milan nel suo complesso.

Confrontando i dati con il pre-campionato dello scorso anno, si nota una differenza significativa. Nell’agosto del 2024, i migliori marcatori del Milan furono Lorenzo Colombo e Luka Jovic, entrambi con due reti a testa. La performance di Okafor, con il doppio dei gol rispetto ai capocannonieri della scorsa stagione, evidenzia un attacco più prolifico e forse anche più incisivo in questa fase di preparazione.

Di seguito, un riepilogo delle amichevoli disputate e dei rispettivi marcatori:

Arsenal – Milan 1-0

Liverpool – Milan 2-4 : Leão , Loftus-Cheek , Okafor (2)

: , , Perth Glory – Milan 0-9 : F. Terracciano , Okafor (2) , Comotto rig. , Chukwueze , Leão (2) , Ricci , Musah

: , , , , , , Leeds – Milan 1-1 : Gimenez

: Chelsea – Milan 4-1: Fofana

In conclusione, il pre-campionato ha offerto segnali incoraggianti per il nuovo corso del Milan targato Allegri e Tare. La sorpresa Okafor e la rinnovata centralità di Leão rappresentano punti di forza su cui costruire una stagione da protagonisti. La profondità della rosa, con diversi giocatori capaci di andare in gol, sarà un fattore chiave per affrontare i numerosi impegni che attendono i rossoneri.